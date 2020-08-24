МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банк России выявил случаи, когда заемщики не могли запретить кредитору передавать долг третьим лицам, и напомнил, что такое право должно быть отражено в кредитном договоре.

"По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, несмотря на то, что такое право предоставлено федеральным законом … "О потребительском кредите (займе)". Такие действия кредитора неправомерны, напоминает Банк России", — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

ЦБ направил банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам информационное письмо о том, что возможность запретить кредитору передавать долг третьим лицам должна быть включена в индивидуальные условия договора потребительского кредита или займа.

Регулятор также обращает внимание финансовых организаций, что запрет заемщика на передачу его долга третьим лицам не должен влиять на возможность заключения договора кредита.

"Более того, гражданин имеет право взять договор домой и ознакомиться с ним в спокойной обстановке. На это законодательство выделяет пять рабочих дней, в течение которых гражданин может в том числе принять решение о запрете уступки прав (требований) на его задолженность", — указал ЦБ.