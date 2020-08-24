МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Списание долгов на сумму до 500 тысяч рублей во внесудебном порядке увеличит общее число банкротов, однако вряд ли отразится на банковской системе, поскольку речь идет о давней просрочке, считают опрошенные "Прайм" эксперты. По их мнению, воспользоваться новацией смогут те, у кого в буквальном смысле слова за душой нет ничего, кроме долгов. Но для таких людей она может стать шансом начать жизнь с чистого листа.

С 1 сентября в России вводится процедура внесудебного банкротства – долги от 50 до 500 тысяч рублей можно будет списать без суда через многофункциональный центр. Речь идет о сумме без учета неустоек, пеней и штрафов, но процент за пользование кредитом входит в основную сумму. До этого стать банкротом можно было только по суду, с долгом свыше 500 тысяч рублей, а сама процедура стоила порядка 100 тысяч рублей.

По словам главного экономиста "Эксперт РА" Антона Табаха, процедура направлена на разгребание старых завалов, усугубленных пандемией. Требования ужесточаются давно и банками и регуляторами, бюро кредитных историй обеспечивают это данными — так что спишут в основном уже списанное и отданное приставам и коллекторам, пояснил он.

Таким образом, существенного влияния на банковскую систему и текущий процесс кредитования граждан не ожидается. Тем не менее, рост числа банкротств может быть значительным.

Потенциально требования закона могут затронуть до 2 млн человек.

"Однако у части из них обязательства больше или не подпадают под новый режим (есть активы подлежащие изъятию). На первые два года можно оценить спрос на новую процедуру в 500-600 тысяч человек, на фоне 150 тысяч банкротств за первые пять лет обычных банкротств это очень много", — отметил Табах.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Для того чтобы воспользоваться этой процедурой, должнику необходимо подать в МФЦ документы о том, что исполнительное производство в отношении него закончено, и активов, подлежащих изъятию в счет уплаты долга, нет. Придется указать всех известных ему кредиторов. На рассмотрение отводится один день, а в течение трех рабочих дней МФЦ должен разместить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

С момента включения в реестр вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, указанных в заявлении должника, а также об уплате обязательных платежей, за рядом исключений. Одновременно перестают начисляться неустойки и другие финансовые санкции за невыплату долга. На процедуру банкротства отводится 6 месяцев, если после этого не появляется новых претензий, человека признают банкротом, а его долги списываются, как безнадежные.

Новация позволит списать кредиты, взятые должником в банках или микрофинансовых организациях. Однако есть долги, которые не списываются ни при каких обстоятельствах. Это требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, рассказал "Прайм" адвокат, партнер КА № 5 Вячеслав Голенев.

"Не подлежит списанию также долг по возмещению вреда имуществу, причиненного гражданином умышленно или по грубой неосторожности, долг по субсидиарной ответственности за контролируемую фирму, убытки, причиненные контролируемому юридическому лицу и ряд других", — добавил он.

ПОРАЖЕНИЕ В ПРАВАХ

В течение всей процедуры внесудебного банкротства, на которую отводится полгода, гражданину запрещается брать займы, кредиты, выдавать поручительства, совершать иные обеспечительные сделки.

После ее окончания он поражается в ряде прав. Так, банкрот не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в управлении юридическим лицом, — то есть, фактически не сможет три года вести бизнес через юридическое лицо, рассказал Голенев.

В течение десяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе занимать должности в органах управления кредитной организации или иным образом участвовать в управлении.

По мнению экспертов, выгодна такая новация далеко не всем.

"Не стоит признавать себя банкротом гражданам, если в период последних трех лет они совершали сделки, так как данные сделки могут быть обжалованы ", — советует член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Также пройти процедуру по новым правилам вряд ли удастся в случаи наличия совместно нажитого имущества, нахождения имущества в залоге, при наличии поручителей, а также при наличии доли в ООО. По сути, она предполагает, что у должника нет ничего, кроме самого долга.

Скорее всего, данную возможность будут использовать граждане, имеющие задолженность за услуги ЖКХ и заемщики микрофинансовых организаций и банков, полагает эксперт. Эти люди с большей долей вероятности будут отвечать вышеобозначенным условиям.

По мнению старшего юриста BMS Law Firm Владимира Шалаева, для тех, кто хочет начать "жизнь с чистого листа" новация может стать хорошим подспорьем. "Полагаю, что многих может остановить от официального трудоустройства необходимость отдавать половину зарплаты кредитору через приставов. Списание долгов в такой ситуации может помочь должнику, оказавшемуся в таких непростых жизненных условиях", — пояснил он.​