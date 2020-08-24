МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 63–64 /2199–2200/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 727-П от 29.06.2020 "О формах раскрытия информации в бухгалтерской /финансовой/ отчетности негосударственных пенсионных фондов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской /финансовой/ отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59136 от 31.07.2020, вступает в силу с 1.01.2023/.