МИНСК, 24 авг — ПРАЙМ. Национальный банк (ЦБ) Белоруссии принял решение о приостановке до середины сентября проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"В последнее время на фоне роста дефицита ликвидности в банковской системе наблюдается достаточно существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок. В этой связи Национальным банком принято решение о временном приостановлении постоянно доступных операций поддержки ликвидности с 24 августа по 15 сентября 2020 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также поясняется, что ЦБ продолжит оказывать поддержку ликвидности банковской системы с целью "безусловного исполнения банками своих обязательств".

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе регулятора, осуществляться такая поддержка будет в более контролируемом режиме — путем проведения аукционных операций на открытом рынке, а также, в случае необходимости, с использованием двусторонних операций, с учетом реализации банками мер сокращения дефицита ликвидности.

Белорусский рубль менее чем за месяц потерял к доллару более 6% на фоне событий в стране, где после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, проходят массовые акции протеста оппозиции.