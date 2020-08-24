МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая по ходатайству Агентства по страхованию вкладов (АСВ) наложила арест на активы двоих бывших контролирующих лиц банка "БФГ-Кредит" в пределах суммы предъявленных к ним требований – около 41,6 миллиарда рублей.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу АСВ, а также ответчиков Евгения Мафцира и Павла Дойнова на вынесенное в июне определение арбитражного суда Москвы. АСВ требовало арестовать активы восьмерых ответчиков по своему заявлению о привлечении экс-руководителей банка к субсидиарной ответственности. Однако первая инстанция арестовала только имущество гражданина США Мафцира, бывшего совладельца и председателя совета директоров банка, и экс-предправления Дойнова.

Под арест попали, в том числе, доля Мафцира в капитале ООО "БФГ-Кино" в размере 33%, квартира Дойнова в московском районе Кузьминки и его же 20%-ная доля в капитале ООО "Кинокомпания "Телефильм". А требования АСВ о принятии обеспечительных мер в отношении имущества бывших членов правления банка Бориса Ерцева, Натальи Ткачук, Владимира Рассадина, Александра Швецова, а также Алексея Горлина и Михаила Дорогинина суд счел необоснованными.

Всего иск АСВ предъявлен к девяти ответчикам, включая бывшего основного владельца "БФГ-Кредита" Юрия Глоцера (ему принадлежало около 40% банка). Как ранее сообщало АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующие банк лица формировали "техническую" ссудную задолженность и не принимали мер для предупреждения его банкротства.

ЦБ в июле 2016 года отозвал у банка лицензию. На тот момент регулятор оценивал "дыру" в капитале банка не менее чем в 40 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы в сентябре 2016 года признал "БФГ-Кредит" банкротом. Согласно данным ЦБ, банк на 1 июля 2016 года занимал 99-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Ранее Глоцер, Мафцир и Дойнов, организовавшие в 2014-2016 годах хищение денежных средств банка и скрывшиеся за пределами РФ, были объявлены в розыск, сообщала пресс-секретарь столичного главка СК Светлана Петренко. Фигурантами уголовного дела являются также бывший замначальника кредитного управления банка Горлин и сотрудники кредитного управления Дорогинин и Юлия Финкельштейн.