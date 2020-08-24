БРЮССЕЛЬ, 24 авг — ПРАЙМ. Прокуратура Бельгии расследует информацию о сокрытии швейцарским банком Credit Suisse и его бельгийскими клиентами данных о своих счетах, сообщает телеканал RTBF.

Всего более 2600 бельгийских клиентов финансового учреждения подозреваются в том, что не раскрыли данные налоговым органам. Следствие, в частности, выясняет, идет ли речь об отмывании финансовых средств и предоставлении незаконных финансовых услуг.

По данным бельгийского издания L'Echo, федеральная прокуратура располагает информацией о бельгийских клиентах швейцарского банка за период с 2003 по 2014 год. Уточняется также, что данные были получены от французских властей.