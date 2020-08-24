МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Банк ВТБ вышел из капитала Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на основе которой сформирована площадка для листинга санкционных компаний РФ, следует из ежеквартальных отчетов банка.

"Банк ВТБ не является акционером Санкт-Петербургской валютной биржи", — сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

А согласно материалам ВТБ, ему в первом квартале принадлежало 12,74% акций СПВБ.

О том, что биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе СПВБ, в конце декабря заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Тогда же он отметил, что на бирже уже зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского банка РНКБ.

Кроме того, ещё раньше, осенью, Моисеев заявлял, что основными акционерами биржи станут РНКБ и Промсвязьбанк. Однако в мае стало известно, что РНКБ вышел из капитала "санкционной биржи".