МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. У российских банков запас валютной ликвидности в июле полностью истощился, сообщают аналитики из Райффайзенбанка.

По мнению экспертов кредитной организации, показатель валютной ликвидности уменьшился на $5 млрд долларов и стал отрицательным.

"Отсутствие запаса ликвидности в секторе является одним из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар", — сообщают аналитики Райфайзенбанка.

По информации финансовых экспертов, падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств.

В то же время на валютное кредитование российскими банками было направлено в общей сложности $3,7 млрд: это, по мнению аналитиков, нетипично много. Особенно, если учитывать наблюдающийся уже многие годы систематический спад этого показателя.

В итоге по кредитно-депозитным операциям за июль 2020 года отток валютной ликвидности составил $3,1 млрд.

Похожая ситуация была и в июне — тогда клиенты банков массово снимали средства со счетов.