МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Промсвязьбанк (ПСБ) приобрел 10,976% акций Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на основе которой создается биржа для листинга российских компаний, подпавших под санкции, следует из материалов Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Эти акции продавало АСВ, они принадлежали лишившемуся лицензии Международному банку Санкт-Петербурга.

Электронные торги прошли с 6 по 7 июля, начальная стоимость лота составляла 101,18 миллиона рублей. Победитель – Промсвязьбанк, договор с ним был заключен 21 июля. Стоимость пакета ПСБ оценил в 73,2 миллиона рублей.

О том, что биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе СПВБ, в конце декабря заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Тогда же он отметил, что на бирже уже зарегистрирован первый выпуск облигаций крымского банка РНКБ.

Кроме того, ещё раньше, осенью, Моисеев заявлял, что основными акционерами биржи станут РНКБ и Промсвязьбанк. Однако в мае стало известно, что РНКБ вышел из капитала "санкционной биржи".

Во втором квартале из капитала СПВБ вышел ВТБ. Ему в первом квартале принадлежало 12,74% акций биржи.