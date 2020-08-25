МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Сбербанк присоединится к программе образовательных кредитов с господдержкой под 3%, начнет выдачи сразу после вступления в силу соответствующего постановления правительства, заявил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее во вторник подписал постановление о снижении ставки по образовательным кредитам до 3%. Срок погашения увеличен до 15 лет, а период льготного кредитования — с 3 месяцев до 9 после завершения обучения.

"В результате совместной работы с Минобрнауки России Сбербанк выводит на рынок новый уникальный продукт — образовательный кредит с господдержкой под 3%. Как только соответствующее постановление правительства РФ вступит в силу, студенты вузов, имеющих гослицензию, смогут оформить в Сбербанке такой кредит без залога и поручителей", — сказал Ведяхин.

Он напомнил, что кредит выдается на срок обучения плюс 15 лет, но при возможности его можно будет погасить досрочно. При этом если заемщик ранее уже оформлял в банке образовательный кредит по более высокой ставке, он сможет заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.

"Доступность высшего образования — важная социальная задача, которую мы решаем совместно с правительством. Мы хотим, чтобы молодые люди имели возможность выбирать вуз по призванию, а не по принципу финансовой доступности. Наш образовательный кредит с господдержкой — эффективное решение ʺобразовательного вопросаʺ. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств", — прокомментировал первый замглавы Сбербанка.