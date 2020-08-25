МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Средний размер кредита, который привлекает малый и средний бизнес в России, продолжает снижаться, в июне он составил 3,2 миллиона рублей против 4 миллионов в мае, при этом количество кредитов выросло, следует из статистического бюллетеня Банка России.

"Средний размер кредита заемщиков – субъектов МСП в июне 2020 года продолжил снижение и составил 3,2 миллиона рублей (4 миллиона рублей в мае и 4,9 миллиона рублей в апреле 2020 года). Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП, составил в этот период 396,1 миллиона рублей", — указал регулятор.

В то же время наблюдался значительный рост количества предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу. Так, в июне таких кредитов было выдано 190,6 тысячи (увеличение в 1,7 раза по сравнению с маем текущего года и в 1,9 раза по сравнению с июнем 2019 года).

По данным регулятора, объем предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу в июне составил 607 миллиардов рублей, увеличившись на 35,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизившись на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Задолженность по кредитам, предоставленным МСП, на 1 июля составила 5,174 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 436 миллиардов, или на 9,2%. Годовой темп прироста задолженности по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 июля составил 12,3%.

Просроченная задолженность на 1 июля составила 581 миллиард рублей, ее имеют 31 618 заемщиков из числа малого и среднего бизнеса, что составляет 8,8% от общего числа таких заемщиков, отмечается также в материалах.