МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Платежная система Visa с апреля 2021 года будет применять один и тот же обменный курс в момент авторизации операции и окончательного расчета — для клиентов это означает применение единого обменного курса при оплате, говорится в сообщении на сайте компании.

"С апреля 2021 года Visa будет применять один и тот же обменный курс в процессе авторизации транзакций для целей клиринга и окончательного расчета, что позволит повысить прозрачность процесса оплаты для клиентов и держателей карт Visa. Для держателей карт Visa это нововведение будет означать применение единого обменного курса в момент оплаты", — сказано в сообщении.

Новая политика призвана улучшить потребительский опыт держателей карт и повысить уровень уверенности клиентов при оплате покупок в иностранных валютах, поясняет компания. Это нововведение не повлечет за собой взимания каких-либо сборов или комиссий.

Visa предоставит эмитентам и эквайерам инструменты для ведения отчетности и сверки счетов, позволяющих производить идентификацию транзакций. Дополнительная техническая информация и спецификации будут предоставлены в письме, которое предполагается разослать в октябре 2020 года.