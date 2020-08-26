МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"В этом году мы, как и вся мировая экономика, столкнулись с серьезными вызовами. Однако устойчивость нашей бизнес-модели и слаженная работа всего банка позволили не только уверенно пройти период карантина и оказать поддержку нашим клиентам, но и продемонстрировать рост чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас клиентская активность возвращается на уровни февраля-марта, и это позволяет нам с осторожным оптимизмом смотреть на дальнейшую положительную динамику наших результатов", — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Александра Савельева.

Выручка составила 17 миллиардов рублей, увеличившись на 10,5% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рентабельность капитала (ROАE) банка составила 8,8% против 9,2% за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием 2019 года вырос на 11,2% и составил 12,3 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 10% — до 3,3 миллиарда рублей.

Активы банка на 1 июля составили 671,4 миллиарда рублей, что на 0,3% меньше по сравнению с 1 января 2020 года. Средства клиентов на 1 июля составили 432,2 миллиарда рублей, увеличившись на 3,5% по сравнению с началом года.

Банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля банк занимал 18-е место в российской банковской системе.