МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Розничный бизнес Сбербанка возглавит вице-президент банка, председатель совета директоров "Сбербанк лизинг" Кирилл Царев, сообщил РИА Новости источник в кредитной организации.

Источник в банке ранее рассказал РИА Новости, что зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова, курирующая розничный бизнес, планирует покинуть свой пост в октябре. При этом на тот момент кандидатуры на ее должность не было.

"Розницу возглавит Царев, но пока официального сообщения не было", — сказал собеседник агентства.

Царев пришел в структуры Сбербанка в 2012 году из "Международного банка Санкт-Петербурга", занимал пост гендиректора "Сбербанк лизинг". С декабря 2018 года стал председателем совета директоров компании.