МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков в размере 2,9 миллиарда рублей с бывших контролирующих лиц банка "Северо-Восточный Альянс" ("СВА Банк"), сообщает АСВ.

В сообщении отмечается, что ответчиками в заявлении указаны 15 экс-руководителей, в том числе бывший председатель правления Василий Головинский, экс-члены правления Галина Бобрышева и Дмитрий Чиракадзе, которого также называют одним из бенефициаров банка.

Как отмечает АСВ, в ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими "СВА Банк" лицами совершен ряд сделок с заемщиками/дебиторами, заведомо неспособными выполнять принятые по сделкам обязательства, и таким образом банку причинены убытки в размере 2,9 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы признал "СВА Банк" банкротом в ноябре 2017 года. Банк России впоследствии направлял информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством банка, в Генпрокуратуру, МВД и СКР. В 2018 году "дыра" в капитале банка оценивалась в 1,5 миллиарда рублей. До отзыва лицензии банк занимал 250-е место в банковской системе.