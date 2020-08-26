МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в сентябре на уровне 5,105% годовых после 5,389% в августе, следует из материалов регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 4,429%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 4,914%, от 181 дня до года — 5,612%, по вкладам сроком больше года — 6,308%.

По вкладам граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,256%, на срок до 90 дней — 0,59%, от 91 до 180 дней — 0,551%, от 181 дня до года — 1,093%, на срок свыше года — 1,177%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,008%, на срок до 90 дней — 0,073%, от 91 дня до года — 0,073%, на срок больше года — 0,073%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов в валюте и рублях как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.