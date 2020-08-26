МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-июле 2020 года составила 51,831 миллиарда рублей, сократившись в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Банка России.

За январь-июль 2019 года ВТБ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 126,453 миллиарда рублей.

По итогам всего 2019 года чистая прибыль банка по РСБУ составила 208,296 миллиарда рублей, снизившись на 18,8%.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.