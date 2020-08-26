МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Часть клиентов Альфа-банка столкнулась со сбоем в работе сервисов из-за обновления программного обеспечения, в настоящее время все функционирует нормально, сообщили РИА Новости в пресс-служба банка.

"Часть клиентов Альфа-банка столкнулась с недоступностью некоторых сервисов банка на протяжении нескольких минут. Это было связано с техническими работами по обновлению программного обеспечения", — говорится в сообщении.

Сейчас все работает в штатном режиме, добавили в пресс-службе.