МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Повторное списание денег за одну и ту же покупку означает всего-навсего технические сбои в обслуживании. При этом двойное списание может произойти не по последней операции, а по одной из предыдущих, рассказал агентству "Прайм" преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "Синергия" Антон Рогачевский.

Необходимо понимать, что в данной цепочке участвуют непосредственно сам держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальная платёжная система.

Сбой на любом этапе обслуживания запроса может привести к "задвоению" записи. Чаще всего данная ситуация возникает при прерывании связи или технической ошибке в работе ПО, пояснил эксперт.

"Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме", - советует Рогачевский.

Надо сообщить название точки реализации покупаемого товара или услуги, уточнить время и дату повторного списания, указать стоимость сделанной транзакции, а также номер, под которым прошла операция.

Также при требовании сотрудника необходимо пройти идентификацию, предоставив паспортные данные и уточнив кодовое слово.

"В данной ситуации не стоит искать виноватых в ошибке, потому что зачастую это будет машина. Главное — быстро вернуть утерянную сумму. При понятном объяснении ваша проблема будет решена оперативно", — заключил эксперт.



