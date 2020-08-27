МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Сразу несколько крупных банков в России объявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро в августе, пишет газета "Известия" в четверг.

В частности, комиссии ввели:

банк "Санкт-Петербург",

Газпромбанк,



Альфа-банк.

Пока без комиссий счета в евро можно открыть в Сбербанке, Совкомбанке, ВТБ, МКБ, Райффайзенбанке, Дом.РФ и "Зените".

Как рассказали опрошенные изданием эксперты, количество банков, которые введут аналог отрицательной ставки на счета в евро, в ближайший год может заметно вырасти.