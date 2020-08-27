Российские банки начали вводить комиссии за вклады в евро
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Сразу несколько крупных банков в России объявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро в августе, пишет газета "Известия" в четверг.
В частности, комиссии ввели:
- банк "Санкт-Петербург",
- Газпромбанк,
- Альфа-банк.
Пока без комиссий счета в евро можно открыть в Сбербанке, Совкомбанке, ВТБ, МКБ, Райффайзенбанке, Дом.РФ и "Зените".
Как рассказали опрошенные изданием эксперты, количество банков, которые введут аналог отрицательной ставки на счета в евро, в ближайший год может заметно вырасти.
https://1prime.ru/finance/20200827/831958672.html