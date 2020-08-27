МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Дочь совладельца "Лукойла" миллиардера Леонида Федуна Екатерина Федун дебютировала в рейтинге 25 богатейших женщин России по версии Forbes сразу на третьем месте — с состоянием в 700 миллионов долларов.

Лидеры рейтинга в 2020 году остались неизменными — на первом месте вновь президент компании Inteco Management Елена Батурина, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов, на втором — основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (1,1 миллиарда долларов). В рейтинге богатейших российских женщин второй год подряд оказалось сразу две обладательницы миллиардного состояния, отмечает издание.

Четвертое место занимает частный инвестор Татьяна Ковальчук, супруга бизнесмена Юрия Ковальчука, с состоянием в 600 миллионов долларов. Елена Рыболовлева, впервые вошедшая в рейтинг Forbes Woman в 2016 году благодаря окончанию судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, в новом рейтинге оказалась на пятом месте, журнал оценил ее состояние в 600 миллионов долларов. За ней следует акционер компании "Прогресс" Ольга Белявцева (500 миллионов долларов).

На седьмое место Forbes поместил дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилию Ротенберг с капиталом в 500 миллионов долларов. За ней следует зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова (450 миллионов долларов).

Девятое место в рейтинге заняла Евгения Гурьева (400 миллионов долларов), которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций "Фосагро". Замыкает топ-10 совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко (400 миллионов долларов).

Второй новичок в рейтинге — Людмила Коган, вдова умершего в прошлом году основного акционера "Ураслиба" Владимира Когана. Она унаследовала долю мужа (81,8%) в банке, входящем в топ-30 крупнейших банков России. Журнал оценил ее состояние в 350 миллионов долларов и отдал тринадцатую строчку рейтинга.

При том, что рейтинг 25 богатейших женщин отличается постоянством, в этом году в списке появились сразу два новичка. Именно благодаря им, несмотря на вызванный пандемией коронавируса экономический кризис, суммарное состояние участниц рейтинга установило новый рекорд в 10,7 миллиарда долларов. Forbes отмечает, что приводимая оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и другого.