МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в июле вырос на 2% по сравнению с июнем текущего года и составил 8,16 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным трех тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2020 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) вырос на 2% по сравнению с июнем и составил 8,16 тысяч рублей (в июне 2020 года — 8 тысяч рублей)", — говорится в сообщении. При этом в "карантинном" апреле данный показатель снижался по сравнению с мартом на 3% и демонстрировал минимальное значение за прошедший год, добавляется в сообщении.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в июле 2020 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (10,1 тысячи рублей), Ростовской области (10 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (9,3 тысячи рублей), а также в Белгородской (9,1 тысячи рублей) и Московской (9 тысяч рублей) областях.

В то же время самый маленький средний размер микрозайма в топ-30 регионов по объему выданных займов был отмечен в Кемеровской области (6,3 тысячи рублей), Удмуртии (6,8 тысячи рублей), а также в Пермском крае (7 тысяч рублей), Иркутской области (7,1 тысячи рублей) и в республике Башкортостан (7,3 тысячи рублей).

При этом в большинстве регионов страны был отмечен рост среднего чека микрозайма, а самую высокую его динамику в июле по сравнению с июнем (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Красноярский край (+7,5%), Вологодская (+6,2%), Белгородская (+5,1%) и Кемеровская (+4,4%) области, а также Санкт-Петербург (+4,2%). В свою очередь в ряде регионов средний размер займа "до зарплаты" снизился, в том числе, в Республике Татарстан (-7,1%), Ставропольском крае (-2,3%), а также в Нижегородской (-1,4%) и Новосибирской (-1%) областях.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сегмент займов "до зарплаты" продолжает восстанавливаться после сокращения выдачи весной, связанной с режимом карантина. "Иными словами, в апреле-мае граждане старались ограничивать собственное потребление и более осторожно относиться к принятию на себя новых долговых обязательств. После снятия жестких "карантинных" мероприятий, ситуация в сегменте микрозаймов постепенно начала восстанавливаться. Как следствие, средний чек займа "до зарплаты" демонстрирует возвращение к значениям начала года", — приводятся в сообщении слова Волкова.