МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам первого полугодия 2020 года составила 2,8%, пенсионных резервов — 3,2%, говорится в сообщении Банка России.

В годовом выражении средневзвешенная доходность НПФ за первое полугодие до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду по портфелю пенсионных накоплений составила 5,7% годовых, по портфелю пенсионных резервов — 6,5% годовых.

Медианная доходность фондов по итогам первого полугодия составила 3,9% (7,9% годовых) по пенсионным накоплениям и 3,6% (7,2% годовых) — по пенсионным резервам.

"Положительная динамика доходности фондов в большинстве случаев обусловлена восстановлением фондового рынка во втором квартале 2020 года", — пояснили в ЦБ.

За первый квартал текущего года средневзвешенная доходность НПФ до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду по портфелю пенсионных накоплений составила минус 0,4%, или минус 1,6% годовых, по портфелю пенсионных резервов — минус 0,14%, или минус 0,6% годовых. Отрицательная динамика доходности фондов в большинстве случаев была обусловлена сложившейся конъюнктурой на финансовых рынках, объясняли в ЦБ.