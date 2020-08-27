МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Просроченная задолженность по всему кредитному портфелю российских банков выросла в июле на 303,4 миллиарда рублей и впервые достигла 4,2 триллиона рублей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. В результате ее доля увеличилась на 0,3 процентного пункта — до 5,7%.

Интересной тенденцией прошлого месяца стало резкое увеличение валютной "просрочки". Так, ее размер подскочил на 39,4%, до 651,9 миллиарда рублей, обеспечив более половины прироста просроченной задолженности в июле. Тем не менее, основная масса "плохих" долгов приходится на рублевые ссуды — они выросли в прошлом месяце на 3,5%, до 3,5 триллиона рублей.

"Скачек задолженности в валюте можно объяснить трудностями с выплатой валютных кредитов в корпоративном секторе — кризис негативно повлиял на международную торговлю, вызвал ухудшение финансового положения предприятий, ориентированных на международный бизнес и пользующихся валютными ссудами", — пояснил аналитик БКС Егор Дахтлер.

Основной прирост просроченных долгов пришелся на 20 крупнейших кредитных организаций: за прошлый месяц их портфель "просрочки" вырос на 288,1 миллиарда рублей, или на 10,2%, и на 1 августа превысил 3,1 триллиона рублей. Ничего удивительного здесь нет, отмечает Дахтлер. поскольку это основные кредиторы россиян и экономики, а коронавирус привел к снижению дохода у многих розничных заемщиков, а также к возникновению финансовых проблем у ряда предприятий из наиболее пострадавших отраслей.

Так, просрочка по кредитам физлицам выросла в июле на 2,6% — до 888,7 миллиарда рублей, при этом их доля в розничном портфеле подросла лишь на 0,1 процентного пункта, до 4,8%. У корпоративных клиентов просроченные долги выросли на 9,9% — до 3,01 триллиона рублей, а их доля в портфеле кредитов юрлицам увеличилась до 8,2% против 7,7% в июне.

При этом на 1 августа вообще не было "просрочки" лишь у 24 банков против 25 месяцем ранее. У 192 кредитных организаций просроченные ссуды занимали до 5% кредитного портфеля, у 87 — 5-10%. Доля просроченных кредитов в портфеле в 10-15% была у 24 банков, а еще у 24 — 15-20%. От 20% до 60% кредитного портфеля было просрочено еще у 35 российских банков. У семи банков просрочено 60-90% портфеля, а еще у семи кредитных организаций — более 90%. По данным ЦБ, совокупный кредитный портфель банковского сектора России на 1 августа достиг 74 триллионов рублей, увеличившись за месяц на 2,5%.