МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Банк России 27 августа включил Московскую биржу в реестр операторов финансовых платформ, говорится в сообщении торговой площадки и свидетельствуют материалы ЦБ РФ.

"Включение в реестр позволит Московской бирже в скором времени запустить маркетплейс финансовых услуг – сервис, который даст возможность физическим лицам в онлайн-режиме сравнивать и приобретать предложения различных банков и финансовых организаций. Платформа маркетплейса обеспечит взаимодействие потребителей и поставщиков услуг – банков, финансовых компаний. Все операции будут проводиться с соблюдением требований информационной безопасности", — отмечается в сообщении биржи.

Первым доступным продуктом на платформе Московской биржи станут банковские вклады и сервисы накопления. Этот сервис в тестовом режиме будет запущен в сентябре. Платформа будет обеспечивать все этапы заключения договора с банком, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и дальнейшие операции – пополнение, снятие, закрытие вклада.

Регистратор финансовых транзакций (РФТ), функции которого выполняет Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московской биржи"), будет учитывать и хранить информацию о заключенных через платформу договорах и всех операциях по ним. Следующим шагом в развитии проекта могут стать инвестиционные продукты, в первую очередь облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н). Далее в продуктовую линейку платформы личных финансов будут добавлены кредитные и страховые продукты.

"Сегодня более десятка банков уже готовы работать на маркетплейсе Московской биржи. В перспективе платформа личных финансов Московской биржи станет площадкой, где физическое лицо сможет приобрести широкий набор финансовых продуктов и сервисов", — сообщила биржа.

Согласно законодательству о финансовых платформах, принятому в июле 2020 года, все операторы финансовых платформ должны быть включены в реестр, который ведет ЦБ РФ.