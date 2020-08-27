МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 65 /2201/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5499-У от 6.07.2020 "О порядке согласования Банком России примерных условий договоров репо, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и /или/ договоров иного вида, объектом которых являются ценные бумаги, и /или/ иностранная валюта, и /или/ драгоценные металлы, и вносимых в них изменений" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59235 от 11.08.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5504-У от 16.07.2020 "О минимальных /стандартных/ требованиях к условиям осуществления добровольного страхования жилых помещений" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59320 от 18.08.2020, вступает в силу с 1.10.2020/;

— указание № 5505-У от 16.07.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59426 от 25.08.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5515-У от 28.07.2020 "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 59414 от 24.08.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1362 от 21.08.2020 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Славянский кредит" /общество с ограниченной ответственностью/ ООО КБ "Славянский кредит" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1364 от 24.08.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1175";

— приказ № ОД-1373 от 25.08.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 июля 2020 года № ОД-1083";

— приказ № ОД-1374 от 25.08.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 июля 2020 года № ОД-1177";

— информационное письмо № ИН-014-12/122 от 20.08.2020 "О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана";

— информационное письмо № ИН-015-59/123 от 21.08.2020 "О реализации кредиторами в индивидуальных условиях договоров потребительского кредита /займа/ возможности установления заемщиками запрета уступки кредиторами третьим лицам прав /требований/ по договору потребительского кредита /займа/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об исключении ООО КБ "КАМЧАТКА" и ООО "ЮРБ" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; сообщения Банка России.