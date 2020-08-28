МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Депутат нижней палаты российского парламента Елена Строкова выступила с предложением снизить процентную ставку по ипотечным займам для семей, которые усыновили ребенка из детского дома.

Об этом в пятницу сообщает RT со ссылкой на письмо депутата Госдумы на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов", — говорится в документе.

Строкова считает, что в России на сегодняшний день законом предусмотрена утеря права усыновленного ребенка на бесплатное жилье от государства.

Из-за этого многие семьи выбирают вместо усыновления форму опекунства: она сохраняет для ребенка возможность претендовать на получения жилья.

По мнению депутата, принятие разработанной ею инициативы откроет новые перспективы для усыновителей, которое будет относиться к улучшению жилищных условий. Это даже может стать ключевым фактором, который будет влиять на выбор формы опеки в качестве усыновления.