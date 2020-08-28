МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. ВТБ стал лучшим в рейтинге российских банков для состоятельных россиян с активами более одного миллиона долларов, свидетельствует рейтинг, подготовленный журналом Forbes.

Forbes составляет рейтинг лучших российских банков для миллионеров с 2016 года. В рейтинге используется стобалльная шкала. Для расчета балла журнал использовал результаты голосования участников рынка, оценки аналитиков Frank RG, ежегодно анализирующих рынок private banking. Также при оценке банков использовались следующие критерии: активы, международные рейтинги, число клиентов и офисов, ставки по депозитам.

На первом месте в 2020 году оказалось подразделение банка ВТБ — Private Banking ВТБ — с итоговым баллом 88,9. ВТБ — самый популярный банк для миллионеров, у него более 20 000 таких клиентов. Также у банка самые крупные активы под управлением private banking — 2,3 триллиона рублей. Больше ни у кого из участников рейтинга активы в private banking не исчисляются триллионами, а клиенты — десятками тысяч, отмечает Forbes. На втором месте расположился Sberbank Private Banking (73,8 балла).

Лидер прошлогоднего рейтинга "А-клуб", подразделение private banking Альфа-банка, опустился на третье место с итоговым баллом 69. Четвертое место у "Газпромбанк Private Banking" (67,6 балла). Пятым в рейтинге оказался Friedrich Wilhelm Raiffeisen (51,3 балла). Шестое и седьмое место с результатом в 49,8 балла поделили "дочка" американского Citi — Citigold Private Client — и "Открытие Private Banking".

Восьмым стало подразделение Росбанка (48,1 балла). Следом за ним расположилась "дочка" европейской группы UniСredit — "Unicredit Private Banking Россия" (46,1 балла). Закрывает рейтинг лучших российских банков для миллионеров подразделение private banking в Промсвязьбанке (40,6 балла).

Forbes отметил, что в этом году опубликовал не пять, а десять лучших банков, что дало возможность попасть в рейтинг меньшим по размеру банкам, например "ФК Открытие" и Промсвязьбанку.