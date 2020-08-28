МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу днем вышла в небольшой плюс после утреннего снижения, свидетельствуют данные торгов. Как отмечают аналитики, биткоин колеблется после сильного июльского роста и пока не определился с направлением дальнейшего движения.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.19 мск биткоин дорожал на 0,32% — до 11448 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 0,61% — до 11439 долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,2% рынка.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, биткоин все еще находится в стадии консолидации после сильного роста в июле. В четверг криптовалюта снижалась в цене, после чего перешла к небольшому росту. Аналогичный тренд наблюдается и в ходе пятничных торгов.

"Вчера биткоин продолжал консолидацию, торговля проходила в диапазоне 11,2-11,5 тысячи долларов. Ближайший уровень сопротивления — 11,8 тысячи долларов, поддержка — 10,9 тысячи долларов. На недельных графиках пока картина остается позитивной, идет коррекция после четырех недель роста", — сказал РИА Новости Гусейнов.

"Биткоин продолжает колебаться относительно направления дальнейшего движения. Поддержку оказывают новости о том, что все больше государств задумываются о цифровой валюте. Это разовьет систему смарт-контрактов, что положительно скажется и на биткоине", — добавил глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.