МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Российские предприниматели с апреля получили льготных кредитов под 2% на общую сумму 271 миллиард рублей, говорится в исследовании экспертного центра при бизнес-омбудсмене.

"Российские предприниматели получили 172 тысячи льготных кредитов под 2% на общую сумму в 271 миллиард рублей. С апреля 2020 года российский бизнес подал в банки около 545 тысяч заявок на участие в программах "антикризисного" льготного кредитования и реструктуризации уже выданных ранее займов" — говорится в исследовании.

Руководитель экспертного центра Анастасия Алехнович отметила, что кредиты на возобновление деятельности под 2% стали наиболее востребованной мерой поддержки. "На их долю пришлось более половины всех заявок — 316 тысяч", — приводятся ее слова в документе.

Далее по популярности идут кредитные каникулы — более 92 тысяч обращений, заявок на кредиты на зарплату было зарегистрировано более 87 тысяч. По собственным программам реструктуризации банков поступило более 48 тысяч обращений, а самой невостребованной оказалась программа реструктуризации "один к трем", предусматривающая перенос срока уплаты долга на шесть месяцев и уплату заемщиком одной трети ставки с возможностью ее капитализации, — чуть больше 1400 заявок, следует из данных исследования.

Успешнее всего удовлетворялись заявки предпринимателей на участие в собственных программах реструктуризации банков (более 62% от поступивших обращений) и на предоставление кредитных каникул (более 61%). В рамках самой востребованной меры поддержки — кредитов на возобновление деятельности — по состоянию на 19 августа удовлетворено 54,5% заявок, отказы получены лишь по 21%.