МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В России нашли новый способ борьбы с обналом, пишет РБК.

Власти придумали новый, жесткий способ побороть популярную в стране схему обналичивания денег при помощи удостоверений Комиссии по трудовым спорам (КТС).

Сейчас в стране такая комиссия может выносить решение по трудовым спорам. Документ оформляется в виде удостоверения либо листа КТС. Бумага имеет статус исполнительного документа.

По этому документу сотрудник компании может получить долг по заработной плате: кредитные организации обязаны возмещать деньги по таким документам в течение трех дней, иначе банкам грозит штраф в размере миллиона рублей.

Так как сейчас в России единой базы удостоверений КТС нет, именно эти документы стали очень популярны у мошенников.

Для банков остается трудной проверка подлинности таких документов: они могут только туда, где бумаги были выписаны, либо в суд. Но при этом мошенники создают подставные фирмы: так они могут не платить сотрудникам зарплаты и обналичивать несуществующие деньги.

Министерство труда и социальной защиты вместе с Минюстом в августе предложили ввести в стране меры по борьбе с такой схемой обнала. В частности, Минтруд предлагает ввести порог суммы, которую можно взыскать через такой механизм КТС.

Суммы свыше такого лимита будут устанавливаться через суд.

При этом министерство юстиции предложило пойти на более жесткие меры. Как крайнюю меру было предложено вообще забрать у КТС возможность рассматривать споры о взыскании зарплат через выдачу таких документов.