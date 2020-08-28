МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ указал на неправомерность взимания микрофинансовыми организациями, ломбардами и другими участниками финрынка комиссий за перечисление займа на счет клиента, говорится в письме регулятора за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

"В соответствии с частью 19 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353 ФЗ "О потребительском кредите (займе)" не допускается взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика", — указывает регулятор.

Банк России полагает, что перечисление займа не может рассматриваться в качестве отдельной услуги, а является необходимым, сопутствующим условием для заключения договора потребительского займа.

Таким образом, услуга перечисления займа на счет не отделена от услуги его предоставления, и поэтому она не может быть платной, констатирует ЦБ.