МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Белорусская "дочка" Альфа-банка не приостанавливала кредитование физических лиц, однако ввела лимиты на суммы кредитов и снятие наличной валюты, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Накануне сообщалось, что белорусская "дочка" Сбербанка с 28 августа приостанавливает прием заявок физических лиц на кредиты из-за повышенного спроса и опережающих темпов выдачи ссуд.

"Мы не приостанавливаем кредитование физических лиц. При этом с сегодняшнего дня (28 августа) вводим временные изменения в продуктовой линейке. Максимальная сумма кредита "Просто деньги" ограничена 5 000 BYN (белорусский рубль – ред.). Продукты "Кредит Онлайн", "Альфа-Кредитка", "Альфа-Овердрафт", "Красная карта" остаются доступными для оформления", — сообщили в Альфа-банке.

Указывается, что временно приостанавливаются продукты "Приличные наличные" и "Покупка частями".

"Изменена процедура снятия наличных с текущих счетов. Суммы от 1 тысячи белорусских рублей, тысячи долларов/евро, 50 тысяч рублей можно снять только по предварительному заказу за пять банковских дней. Следим за ситуацией", — добавили также в пресс-службе.