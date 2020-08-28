МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Центрального банка России взыскал с бывших топ-менеджеров и собственников ныне санируемого "Московского индустриального банка" (МИнБанка) солидарно более 198 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд в пятницу полностью удовлетворил иск Центробанка.

Ответчиками в иске ЦБ указаны экс-бенефициар МИнБанка Абубакар Арсамаков, его сын Адам, бывший вице-президент банка, Татьяна Борисова, Владимир Катунин, Михаил Курбатов и другие — всего 18 человек.

Это рекордная сумма убытков, взысканная с бывших контролирующих лиц кредитной организации в России. Решение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции.