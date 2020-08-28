МИНСК, 28 авг — ПРАЙМ. Ряд банков Белоруссии приостановили выдачу кредитов физлицам на фоне ослабления национальной валюты, следует из сообщений кредитных организаций.

Так, белорусская "дочка" Сбербанка в четверг сообщила, что с 28 августа приостанавливает прием заявок физических лиц на кредиты из-за повышенного спроса и опережающих темпов выдачи ссуд.

Как сообщается в пятницу на сайте Технобанка, с 28 августа банк приостановил рассмотрение заявок на кредитование физлиц в рамках кредитных продуктов и программ овердрафтного кредитования. Белорусский народный банк сообщает, что с 25 августа временно не выдаются кредиты на недвижимость.

В РРБ-банке РИА Новости сообщили, что в этом финучреждении "сейчас нет потребительских кредитов". В БТА-банке агентство проинформировали, что прием заявок на выдачу кредитов приостановлен. Абсолютбанк на своем сайте также сообщает, что кредитование временно приостановлено.

Между тем ряд банков Белоруссии продолжают выдачу кредитов, в том числе Белгазпромбанк. Как заявили РИА Новости в его пресс-службе, физическим лицам кредиты выдаются в прежних объемах.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. С этого момента белорусский рубль значительно ослабел. Исходя из официальных курсов Нацбанка на пятницу, курс доллара к белорусскому рублю вырос на 8,7%, евро – также на 8,7%, российского рубля – на 6,5%. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что государство не допустит обвала белорусского рубля, но и не сдерживает его курс искусственно, "уцепившись руками".

После выборов, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, затем они прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

На некоторых крупных предприятиях страны представители трудовых коллективов инициировали забастовки, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.