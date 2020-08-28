МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Кредитные организации (КО) в прошлом квартале нарастили покупку валюты в 18 раз в годовом исчислении – до 9,5 триллиона рублей, чтобы удовлетворить спрос населения на доллары и евро, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг".

"Профучастники – КО, действуя в собственных интересах, на нетто-основе купили валюты на 9,5 триллиона рублей (в 18 раз больше, чем годом ранее, – такой объем мог быть приобретен, чтобы покрыть спрос клиентов на наличную валюту). Основными продавцами валюты выступали прочие участники, прежде всего корпорации (7,4 триллиона рублей), а также юридические лица и нерезиденты на брокерском обслуживании (2,2 триллиона рублей)", — говорится в обзоре о результатах прошлого квартала.

При этом совокупные обороты профучастников на валютном рынке во втором квартале составили 240,1 триллиона рублей — минимальное значение за последние годы, а более половины сделок заключалось на биржевом рынке, 140,5 триллиона рублей (минус 8% в квартальном исчислении и минус 9% в годовом), оценили в ЦБ.

На фоне ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса, поведение физических лиц – резидентов на биржевом валютном рынке в корне отличалось от предыдущего квартала: на нетто-основе они перешли от продажи валюты к ее покупке, оценили в ЦБ.

"Розничные клиенты профучастников – КО продолжали аккумулировать валюту на счетах и купили валюты на 350 миллиардов рублей (вдвое больше, чем кварталом ранее). Напротив, розничные клиенты профучастников – НФО (некредитных финорганизаций) продолжали избавляться от валюты, купленной в прошлые периоды, и продали ее на 220 миллиардов рублей (вдвое меньше, чем кварталом ранее)", — говорится в обзоре.

"В целом нетто-покупки валюты носили умеренный характер и существенно не превышали уровней 2019 года, что свидетельствует об отсутствии дополнительных рисков для финансовой стабильности", — подчёркивается при этом там.