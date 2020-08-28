МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в России в июле вернулась к снижению, опустившись за месяц на 0,22 процентного пункта, до нового исторического минимума в 7,28%, следует из данных ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце июня сообщала, что средняя ставка по ипотеке в России упала в мае сразу на 0,9 процентного пункта — до нового исторического минимума в 7,4%. Это произошло во многом благодаря новой льготной программе на покупку квартир в новостройках под 6,5%: по ней была выдана треть всех кредитов.

Однако в июле показатель вырос, впервые с апреля прошлого года — на 0,1 процентного пункта, до 7,5%. ЦБ тогда объяснял это действиями отдельных участников рынка.

Банк России в текущем году несколько раз снижал ключевую ставку — последний раз регулятор уменьшил ее в июле, на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.