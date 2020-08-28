МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Азиатско-Тихоокеанский банк" (АТБ), который ЦБ РФ планирует продать, получил в первом полугодии чистую прибыль по МСФО в 952,269 миллиона рублей против убытка в 765,437 миллиона годом ранее, говорится в отчете банка.

Чистый процентный доход банка за отчетный период увеличился в годовом выражении на 5,1%, до 3,484 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 7,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 1,37 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 1,21 миллиарда рублей, увеличившись на 44,9%.

Активы банка выросли с начала года на 7,4%, составив на 30 июня 104,26 миллиарда рублей, обязательства — увеличились на 7,7%, до 87,31 миллиарда.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций.

Эти акции ЦБ выставил на открытый аукцион 14 марта 2019 года. Тогда интерес к АТБ проявляли Совкомбанк, МКБ, а также инвесторы из Китая. Два банка были допущены к аукциону, однако фактически ни один из них не принял участия в торгах, и они были признаны несостоявшимися. В текущем году регулятор хотел вновь попытаться продать АТБ. Однако в июне ЦБ принял решение о переносе продажи банка на 2021–2022 годы из-за неуверенности потенциальных покупателей в условиях пандемии коронавируса.

АТБ — один из самых больших региональных банков Сибири и Дальнего Востока. Работает на российском рынке с 1992 года. Согласно данным рейтинга РИА Новости, АТБ на 1 июля занимал в российской банковской системе 58-е место.