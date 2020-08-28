МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Число жалоб в отношении российских субъектов рынка ценных бумаг во втором квартале 2020 года выросло в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном за счет жалоб в отношении Московской биржи из-за ситуации с отрицательными ценами на нефть WTI, говорится в обзоре Банка России.

"Во втором квартале 2020 года в отношении субъектов рынка ценных бумаг зарегистрировано 614 жалоб (в 2,7 раза больше, чем годом ранее). При этом более половины жалоб поступило в отношении Московской биржи из-за последствий резкого падения цены до отрицательных значений и остановки торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть WTI в апреле. Без учета этой категории жалоб следует отметить рост жалоб в отношении брокеров на 42%, до 149 жалоб, и двукратный рост жалоб в отношении манипулирования рынком (до 21 жалобы)", — говорится в обзоре ключевых показателей профучастников рынка ценных бумаг.

По остальным категориям наблюдалось снижение абсолютного числа жалоб. Учитывая, что число клиентов брокеров за последний год выросло с 2,9 до 6 миллионов лиц, уровень удовлетворенности клиентов остается высоким, считают в ЦБ.

На фоне слабого притока клиентов в сегменте доверительного управления число жалоб клиентов на мисселинг продуктов доверительного управления банками существенно сократилось (28 жалоб по сравнению с 148 годом ранее).

Основная доля жалоб по-прежнему поступала из Центрального федерального округа – 30% (годом ранее – 52%) и Приволжского федерального округа – 15% (годом ранее – 14%). При этом доля жалоб без указания региона заявителя продолжала расти и составила 36% против 7%.