КРАСНОДАР, 28 авг — ПРАЙМ. Российские банки с начала текущего года выдали малым и средним предпринимателям (МСП) порядка 640 миллиардов рублей по специальной программе льготного кредитования, а сейчас власти рассматривают возможность дополнительного снижения кредитных ставок для ее участников, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В рамках нацпроекта — Постановление 1764, кредитование под 8,5%, которые дотируются из бюджета банкам… И по этой программе за этот год уже выдано порядка 640 миллиардов рублей кредитов, поддержанных федеральным правительством. И там никакой привязки к пострадавшим отраслям нет. Более того, мы сняли там достаточно много ограничений… И мы будем сейчас смотреть… Если ключевая ставка снизилась, логично, чтобы и ключевая ставка по этой программе тоже снизилась", — сказал Решетников в ходе встречи с кубанскими предпринимателями, отвечая на вопрос о доступности мер господдержки.

При этом он отметил, что порядка 10% кредитов по этой программе было выдано именно в Краснодарском крае.

"Программа 1764" реализуется в 2019-2024 годах и предполагает льготное кредитование по ставке не выше 8,5% годовых на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств или рефинансирование ранее выданных кредитов. Льготное финансирование могут получить малый и средний бизнес из 20 приоритетных отраслей согласно условиям госпрограммы.