МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Белорусская "дочка" ВЭБа и белорусский Альфа-банк присоединились к временному мораторию на кредитование физлиц, следует из материалов кредитных организаций на официальных сайтах.

На фоне протестов после президентских выборов в Белоруссии существенно ослабела национальная валюта, и ЦБ страны с 24 августа ограничил предоставление денег банкам. За последние два дня целый ряд из них объявил о приостановке выдачи кредитов физлицам. Причины они в основном не объясняли, а "дочка" Сбербанка сослалась на повышенный спрос на кредиты и темпы их выдачи быстрее плановых.

"Альфа-банк приостанавливает прием новых кредитных заявок (в том числе заявок на овердрафт, увеличение кредитного лимита) и заключение сделок с физическими лицами с 29 августа 2020 года", — говорится в сообщении белорусского Альфа-банка.

При этом с 28 августа приостанавливается выдача кредитов через удаленные рабочие места Альфа-банка в партнерской сети. Заявки, которые банк принял до 29 августа, будут рассмотрены в индивидуальном порядке, все ранее заключенные договоры исполняются согласно их условиям. Ранее в пятницу банк сообщил РИА Новости, что ввел лимиты на суммы кредитов и снятие наличных.

Банк БелВЭБ с 16.00 часов пятницы приостановил прием заявок от физлиц на кредиты и увеличение размера ссуд по пяти программам, указывается на сайте.

Альфа-банк (Беларусь) входит в число крупнейших банков страны, является частью "Альфа-групп" — одного из крупнейших частных финансово-инвестиционных консорциумов России. В настоящее время банковскому холдингу АBH Holdings S.A. принадлежит 99,9% акций белорусского Альфа-банка.

БелВЭБ — универсальный кредитно-финансовый институт, работающий в области международных расчетов, валютных операций и обслуживании внешнеэкономической деятельности Белоруссии. Главный акционер — ВЭБ (97,52% акций).