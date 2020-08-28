МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Восточный" по МСФО в первом полугодии сократилась в 6,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 632 миллиона рублей, сообщил банк.

Чистые процентные доходы за первое полугодие составили 9,81 миллиарда рублей, сократившись на 19,1%. Прибыль до налогообложения уменьшилась в 5,7 раза, до 782 миллионов рублей.

Активы банка с конца прошлого года уменьшились на 3,3% и на 30 июня составили 187,42 миллиарда рублей. Обязательства банка снизились на 4,6% и на конец первого полугодия составили 156,64 миллиарда рублей. Капитал банка на 30 июня составил 30,79 миллиарда рублей, увеличившись с конца прошлого года на 4,2%.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию во втором квартале 2020 года банк "Восточный" демонстрирует положительный финансовый результат по всем основным показателям, а также снижение неопределенности в отношении деятельности и финансового положения банка, по оценке независимого аудитора", — отметила исполняющая обязанности председателя правления "Восточного" Светлана Труханович, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что оживление экономики в третьем квартале и эффективное управление риском позволяет банку прогнозировать получение прибыли и по итогам всего года.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, банк "Восточный" на 1 июля занимал в российской банковской системе 35-е место с активами в размере 269,5 миллиарда рублей.