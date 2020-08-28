МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии 2020 года по МСФО в годовом выражении снизилась на 21,6%, до 28,3 миллиарда рублей, сообщает банк.

"Группа завершила 1 полугодие 2020 года, заработав чистую прибыль, скорректированную на убыток от курсовых разниц, включенный в состав капитала по выпущенным бессрочным обязательствам, в размере 15,6 млрд руб., и совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений группы, – 21,4 млрд руб. Для сравнения за аналогичный период 2019 года чистая прибыль и совокупный доход группы составили 36,1 млрд руб. и 32,3 млрд руб. соответственно", — говорится в сообщении.

Чистые комиссионные доходы выросли в 1,5 раза и составили 16,8 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа составила 2,7% и осталась на уровне 2019 года.

Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 4,3% и 0,4%, соответственно в сравнении с 6,3% и 0,7% в 2019 году. Активы группы на 30 июня составили 7,072 триллиона рублей, увеличившись на 7,4%. В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на конец июня 893,8 миллиарда рублей в сравнении с 739 миллиардами на 31 декабря 2019 года, увеличившись на 20,9%.

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 июня 2020 года составил 4,876 триллиона рублей и вырос на 6,1% в сравнении с 4,593 триллиона рублей на 31 декабря 2019. Объем корпоративных кредитов в первом полугодии увеличился на 5,6% и составил на 30 июня 2020 года 4,209 триллиона рублей. в сравнении с 3,985 триллиона рублей на конец 2019 года.

Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля занимал третье место в банковской системе РФ с активами в 7,055 триллиона рублей.