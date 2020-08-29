МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Российские банки в июле лишились всего имеющегося запаса валютной ликвидности: на 1 августа показатель стал отрицательным, к таким выводам пришли аналитики Райффайзенбанка.

Дефицит валюты в системе составил 0,2–0,3 млрд долларов. Причина этого в том, что банки значительно нарастили валютное кредитование, выдав ссуды на 3,7 млрд долларов. При этом приток средств клиентов в валюте составил всего 0,6 млрд. Это привело к тому, что по кредитно-депозитным операциям образовался отток валютной ликвидности в размере 3,1 млрд долларов.

Усугубило ситуацию и то, что банки продолжили изымать средства со своих счетов за рубежом: отток в июле оценивается в 6,3 млрд долларов. Таким образом, запас валютной ликвидности, по оценкам экспертам, уменьшился на 5 млрд долларов и стал отрицательным.

Банк России в свою очередь заявил, что общий объем валютной ликвидности в банковском секторе находится на приемлемом уровне, несмотря на некоторое его снижение из-за сезонных факторов. А председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заверил, что повода для беспокойства нет. По его словам, Банк России располагает достаточным запасом валютной ликвидности и при необходимости предоставит валюту банкам. 100 рублей за евро больше не фантастика. Что делать с накоплениями

"Я поспорил бы с экспертами. Был период, когда граждане активно снимали средства в банках, чтобы их направить на покупку жилья. Кроме того, по валютным вкладам проценты сейчас существенно ниже, и население предпочло направить эти средства в другие инструменты. Таким образом, валютная ликвидность "вымывалась из банков". Но я здесь трагедию не строил бы, так как у ЦБ есть соответствующий запас ликвидности", — отметил Аксаков.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, отсутствие запаса валютной ликвидности в секторе может повлиять на дальнейшее ослабление рубля, однако для российской экономики ситуация не так критична, как кажется.

Отрицательная валютная ликвидность — это временное явление, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Исчерпание в банковской системе валютной ликвидности к концу лета иногда случается, это связано, в том числе, с периодом выплаты дивидендов.

"При этом показатель не является указателем на кризис или девальвацию. Ликвидность как утекает, так и пополняется, в том числе за счет продажи, например, ценных бумаг", — объясняет эксперт.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЮ НА РУКУ

Беспокоиться за благополучие рубля пока преждевременно. Дело в то, что снижение валютной ликвидности у некоторых банков – явление временное, считает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

"Кредитные учреждения при необходимости могут закупить на открытом рынке требуемое количество валюты. Кроме того, снижение курса отечественной валюты пока не носит обвального или существенного по глубине характера", — отмечает эксперт.

При этом ослабление рубля в каком-то смысле правительству даже на руку. Умеренная девальвация национальной валюты — это один из простейших и наиболее быстрых способов сбалансировать бюджет.

"Влияние экономического кризиса, карантинных мер, ограничивающих работу предприятий, падение платежеспособного спроса со стороны потребителей ведет к тому, что по итогам года дефицит бюджета может составить порядка 5%", — прогнозирует Коренев. Перелом на валютном рынке. Что делать тем, у кого сбережения в рублях​

При таком развитии событий пострадают импортеры, а значит и конечный потребитель.

"Цены на продукцию, ввозимую из-за рубежа, или производимую в России, но с использованием импортного оборудования или технологий, неизбежно вырастут. Однако выигрывают экспортеры, за счет которых и формируется значительная часть российского бюджета", — рассуждает эксперт.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ СЛАБОСТИ

Сокращение запаса валютной ликвидности в банках, в свою очередь, является одной из причин текущего роста доллара по отношению к рублю, считает директор по развитию в России TradingView, Inc. Виталий Кирпичев.

"По мере восстановления запасов, влияние этого фактора на курс доллара будет постепенно ослабевать. С учетом остановки оттока клиентских средств с валютных депозитов и достаточно больших возможностях ЦБ РФ по поддержке валютной ликвидности, в ближайшие месяцы можно ожидать стабилизации ситуации с запасами банков", — объясняет он.

Однако существует ряд внешних факторов, способных повлиять на курс валют. Опрошенные эксперты в первую очередь к ним относят разворачивающийся финансовый кризис в Белоруссии.

"В случае существенного обострения политической борьбы в Республике Беларусь и рисков разрыва экономических связей с Россией, что пока представляется крайне маловероятным, курс российской валюты может существенно ослабнуть", — говорит Коренев.

Напряженная ситуация в Белоруссии, риски того, что там все будет складываться по негативному сценарию, уже вызывают опасения у россиян и российских корпораций – слишком уж тесны исторические, политические и экономические связи между странами, добавляет он.

Нестабильность в соседней Белоруссии в качестве предпосылки для ослабления отечественной валюты называет и Антонов, добавляя, что на курсе рубля также скажется низкая цена нефти, дефицит бюджета и перманентная угроза расширения санкций США.

"На таком фоне котировка в 80 рублей за доллар может быть достигнута очень легко, а при появлении какого-либо форс-мажора к новому году она может быть преодолена", — считает Антонов.

Еще один фактор нестабильности — это слухи о так называемой второй волне распространения коронавируса, которые уже одним своим присутствием вселяют панику в малый и средний бизнес в частности и в участников экономики в целом, отмечает эксперт.

В том случае, если российские чиновники решат повторить карантинные ограничения, то и 90 и 100 рублей за доллар будут не фантастикой, а вполне консервативным прогнозом, заключил он.