МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Размещение денежных средств на банковских счетах — один из самых надежных способов не потерять честно заработанное. Вместе с тем, деньги порой исчезают, и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, а когда это происходит уже на регулярной основе, тогда «клиент» расслабляется и может стать легкой добычей мошенников.

“К сожалению, к хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием”, — говорит юрист.

“Предположим, банковский сотрудник рассказывает о выгодных процентах, о замечательных условиях вклада с определённым названием, и клиент соглашается на эти условия. После этого он получает на подпись договор, в котором и слова, и название банковского продукта — именно те, о которых только что рассказывали. Не читая весь мелкий текст, человек ставит свою подпись и тем самым передаёт собственные средства в полное управление сотрудников банка, но совершенно на иных, отличных от оговоренных устно условиях. В этом случае в последующем денежные средства, скорее всего, вернуть не удастся”, — предупреждает эксперт. Первое правило — в банке необходимо читать и осознавать то, что вы подписываете.

По словам Миронова, не обходится без информации от банковских работников и самая распространённая схема хищения денежных средств со вкладов физических лиц. Так, группа профессиональных мошенников за деньги получает информацию о вкладах и паспортные данные их владельцев. Затем весьма “высококлассно” подделывают паспорт и под видом вкладчика приходят в отделение банка, где получают чужие денежные средства. “Отсюда правило второе — постарайтесь не хранить все сбережения в одном банке», — отметил Миронов.

Не исключена ситуация, когда вы разместили деньги на депозит и забыли про них. В наши дни такое поведение вкладчиков не редкость — хищения с так называемых «спящих» счетов переживают настоящий бум. Сотрудники банка видят, что владелец счёта пожилой человек и давно не был в банке. “Такой клиент может быть болен или уже и вовсе оставил этот мир, и у сотрудника банка возникает соблазн осуществить перевод процентов вклада, а то и весь вклад в собственный карман. В связи с чем правило третье: чаще получайте выписки по счёту и проводите банковские операции по вкладу, например снятие процентов”, — говорит эксперт.

Случается, что проблема произошла не со счётом в банке, а со всем банком – Банк России отозвал лицензию. В таких случаях необходимо следить за информацией на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов и следовать изложенным там инструкциям. Если вклад был в сумме до 1,4 млн рублей, то вкладчик получит полную компенсацию и денежных средств не потеряет. Чтобы избежать подобных потерь, старайтесь размещать вклады в надежных банках и некрупными суммами.

Юрист также советует без крайней необходимости не выдавать никому доверенностей на управление банковскими вкладами, а если выдаете, то указывайте конкретные операции, которые доверяете совершать и разумный срок действия доверенности.



