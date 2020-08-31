МОСКВА, 31 авг- ПРАЙМ. Доля россиян, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла в июле исторического максимума. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные БКИ "Эквифакс".

Уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки за прошлый месяц вырос на 14 процентных пункта, до 68%, что является рекордным значением за весь период расчета показателя, с августа 2015 года, отмечают в БКИ.

При этом рост утилизации лимита в июле отмечался по всему диапазону сумм: от 10 тысяч до более 100 тысяч рублей. Таким образом, активнее сразу использовать кредитные карты "стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные", пишет издание.

Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин отметил, что, как правило, рост уровня утилизации бывает следствием какой-либо маркетинговой активности кредиторов либо сезонным фактором, когда растет уровень операций по картам. Он предположил, что в июле этого года реализовались оба фактора.

По его словам, потребители стали совершать больше транзакций по картам и, скорее всего, получали их для заранее запланированных трат, к примеру, с целью организации отпуска. Он считает, что синхронный рост использования всех категорий лимитов объясняется в основном отложенным спросом после снятия ограничений из-за пандемии COVID-19.