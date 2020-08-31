МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Согласно данным Банка России, второй месяц подряд российский банковский сектор показывает достаточно хорошую динамику активов. Объем активов в номинальном выражении за июль вырос на 2,4%, а в июне на 1,4% против снижения на более чем на 1% в апреле и мае.

При этом почти половина прироста в июле стала следствием валютной переоценки. В частности, без учета ослабления рубля темпы прироста за последний отчетный месяц составили 1,2%. Для сравнения, в июне реальный прирост был на уровне 1,6%, а в апреле с маем активы немного снизились.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, хорошая реальная динамика активов последних двух месяцев обусловлена активизацией кредитования на фоне снижения процентных ставок в экономике, а также высоким уровнем кредитования корпоративного сектора по госпрограммам и льготными ставками и программами по ипотеке.

В целом с начала года (январь-июль) активы в номинальном выражении выросли на 9,4%, а в реальном выражении на 5,5%. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года активы снизились в номинальном выражении на 0,5%, а в реальном прирост составил 1,8%. Стоит отметить, что динамика активов в 2020 году в номинальном выражении стала лучшей с далекого 2008 года, а в реальном выражении с 2014 года. На скользящем 12 месячном отрезке, закончившимся 1 августа 2020 года, активы банков выросли 9,7% в реальном выражении против 8,7% на 1 августа 2019 года. Таким образом, монетарное кредитное стимулирование экономики во время пандемии коронавируса фактически обеспечило рекордную динамику банковского сектора. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в августе темпы прироста активов могут быть также достаточно хорошими.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов по итогам июля 2020 года. В рейтинге представлены данные на 1 августа 2020 года по 413 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-июле 2020 года объем активов в номинальном выражении вырос у 234 кредитных организаций или у 56,7% банков из рейтинга. Для сравнения, по итогам первого квартала текущего года было 55% банков с приростом активов, а в январе-мае чуть менее чем у 50%. Таким образом, в текущем рейтинге доля банков с приростом находится на достаточно высоком уровне по меркам 2020 года.

Наибольшим относительным приростом активов среди ста крупнейших банков в январе-июле 2020 года характеризовался Банк Кредит Свисс (Москва), активы которого с начала года выросли более чем в 3 раза. Основным источником динамики активов Банка Кредит Свисс (Москва) стал рост межбанковского кредитования. Впечатляющая динамика активов этого банка позволила ему подняться сразу на 62 позиций и войти в ТОП-100 крупнейших банков России по объему активов, и в текущем рейтинге он занимает 85-е место. У остальных банков из рейтинга темпы прироста были заметно меньше.

Вторым по темпам прироста стал Голдман Сакс Банк, объем активов которого с начала года увеличился почти на 80% (+31 позиция до 98-о места на 1 августа 2020 года). Третьим по приросту активов в 2020 году стал СЭБ Банк, а объем его активов вырос на 59% (75-е место на 1 августа 2020 года, +28 позиции).

Также высокими темпами прироста в январе-июле характеризовался еще один иностранный банк – БНП ПАРИБА БАНК, объем активов которого увеличился на 54% (87-е место на 1 августа 2020 года, +23 позиции). Стоит отметить, что все четыре банка являются иностранными банками и большая часть прироста активов у этих банков связана с ростом межбанковского кредитования. При этом благодаря высоким темпам прироста все четыре банка смогли попасть в ТОП-100 по размеру активов.

Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-июле 2020 года продемонстрировал банк СНГБ (Сургутнефтегазбанк), активы которого сократились на 60%. Столь значительное снижение активов у этого банка стало следствием продажи крупного пакета облигаций. Вторым по темпам снижения в 2020 году стал Нордеа Банк, сокращение активов у которого составило —50%. В текущем рейтинге БАНК СНГБ (Сургутнефтегазбанк) занимает 58-е место (-27 позиций), а Нордеа Банк 93-е место (-30 позиций). Третьей по темпам снижения активов из числа крупнейших стала РНКО "Платежный Центр", активы которой уменьшились лишь на 23%, что привело к потере 14-и позиций (до 99-го места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 августа 2020 года располагал активами в размере 32,3 триллиона рублей, что составляет 30,6% суммарных активов банков в рейтинге. С начал года активы у Сбербанка выросли на 10% или на 2,9 триллиона рублей. Банк ВТБ (второй по размеру российский банк) показал прирост активов с начала года на 10,1% или на 1,5 триллиона рублей.

Рейтинг банков по объему активов на 1 августа 2020 года в PDF-формате >>