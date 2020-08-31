МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Представители авиакомпании "Ютэйр" и банка "Россия", входящего в топ-20 в российской банковской системе, сообщили в арбитражном суде Москвы, что стороны договорились урегулировать миром дело по иску банка к "Ютэйру" на 516 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Стороны достигли договоренности о заключении мирового соглашения", — сказал представитель авиакомпании в суде и попросил отложить слушания для завершения переговоров. Представитель "России" подтвердил, что банк получил проект мирового соглашения. Суд назначил следующее заседание на 23 октября.

В своем иске "Россия" требует выплатить ее часть просроченных процентов по одному из выданных "Ютэйру" синдицированных кредитов, а именно — по кредитному договору от 19 ноября 2015 года. Истец и еще 10 банков в 2015 году открыли авиакомпании, испытывавшей серьезные финансовые трудности, два синдицированных кредита на общую сумму 38,6 миллиарда рублей.

Заемщик 20 декабря 2018 года не выплатил проценты за очередной период. После этого МТС-банк, оренбургский НИКО-Банк и "Россия" подали иски о взыскании своей доли процентов. Кроме того, банк "Русь" вступил в дело о банкротстве авиакомпании, возбужденное судом в Ханты-Мансийске, с требованием на 5 миллионов рублей.

Представитель "Ютэйр" ранее говорил в суде, что участники синдиката в начале 2019 года общим голосованием решили не добиваться досрочного погашения обоих синдкредитов и не проводить безакцептное списание со счетов авиакомпании средств в размере невыплаченных процентов (около 1 миллиарда рублей по состоянию на конец 2018 года). По мнению ответчика, отдельные кредиторы могут заявлять свои требования только через агента этого кредита — Сбербанк, поэтому иски неправомерны.

Между тем, суды трех инстанций уже удовлетворили первый из таких исков, взыскав в пользу НИКО-Банка около 1,4 миллиона рублей долга по кредитному договору от 19 ноября 2015 года.

"Ютэйр" — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В 2019 году перевезла 7,7 миллиона человек, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Глава Сбербанка Герман Греф в ноябре сообщил, что банк не намерен банкротить "Ютэйр" и согласовал план финансового оздоровления авиакомпании.