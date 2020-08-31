МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Введение обязательного экзамена для желающих вложиться в банковские продукты может несколько осложнить этот процесс, однако не станет панацеей от недобросовестных консультантов, уверены опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Но сами банки в деньгах не потеряют – средства финансово безграмотных клиентов, скорее всего, останутся у них.

Клиентов банков, которые хотят вложиться в их инвестиционные продукты, могут начать проверять на финансовую грамотность. Как пишут "Известия", Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) подготовила письмо на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в котором предлагается внедрить для будущих инвесторов экзамен в форме тестирования. Россиянам разрешат стать банкротами без суда и новых расходов

По данным издания, это обусловлено заботой о самих клиентах – не имея достаточно знаний, они могут стать жертвой мошенников. На фоне снижения ставок по вкладам до исторических минимумов банки все активнее предлагают собственные инвестиционные продукты – программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), индивидуальные инвестсчета, а также "гибридные депозиты" по повышенным процентам по вкладу при условии вложения части средств в страховые продукты.

Многие вкладчики охотно соглашаются на подобные программы, при этом не обладая необходимыми знаниями и не получая исчерпывающего представления о рисках. Между тем, уже на этапе первичного знакомства с продуктами клиентам часто предоставляют заведомо ложную информацию. Нередко люди понимают, что вложили свои средства ошибочно, лишь после подписания договора, констатируют в КонфОП.

В частности, им не объясняют, что средства в программах страхования жизни нельзя забрать досрочно, а гарантии Агентства по страхованию вкладов на них не распространяются. При этом далеко не факт, что обещанная доходность будет достигнута: порой она оказывается ниже, чем действующие ставки по депозитам.

Предполагается, что экзамен должен быть достаточно простым, а для тех, кто с ним не справился, порог вложений в банковские инвестпродукты будет ограничен суммой в 100 тысяч рублей, либо потолок будет установлен в зависимости от региона.

УРАВНЯТЬ УСЛОВИЯ ИЛИ УСПОКОИТЬ ЦБ?

Эксперты оценили новацию по-разному. По словам руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, это уравняет условия доступа к инвестиционным продуктам среди населения.

"Президентом уже подписан закон о категоризации инвесторов, который коснется клиентов брокерских и управляющих компаний, оставляя за скобками держателей банковских депозитов. В случае одобрения этой инициативы будет выровнен уровень конкуренции между банками и брокерскими/управляющими компаниями, повысится степень финансовой грамотности вкладчиков банков, а также общая удовлетворенность от полученных услуг", — пояснил он.

В свою очередь, финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский высказал мнение, что введение тестирования призвано скорее "успокоить" Банк России, а не в действительности защитить клиентов от недобросовестных инвестиционных банкиров или других продавцов аналогичных продуктов.

"Данная мера будет обходиться также легко, как и сейчас обходится процедура риск-профилирования. Консультант от банка, брокерской компании или любой другой инвестиционной компании подсказывает клиенту, куда надо ставить условную галочку для того, чтобы набрать необходимое количество баллов для возможности вложиться в более рискованные финансовые продукты. То есть, он просто заполняет одну лишнюю анкету", — пояснил он.

Заполнение анкеты клиентом с помощью работника инвестиционной организации воспринимается как формальность, наподобие заполнения уведомления о рисках в любом медицинском учреждение. То же самое клиенту объясняет и финансовый консультант, чей доход напрямую зависит от числа завербованных инвесторов. В результате инвестор-новичок остается разочарованным, а то и терпит убытки.

КУДА ПОНЕСУТ ДЕНЬГИ

В целом можно ожидать, что реализация инициативы сократит число открываемых гибридных депозитов. Это замедлит темпы роста доли средств населения на фондовом рынке. В то же время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе он этого только выиграет, поскольку в этом случае можно будет рассчитывать на формирование устойчивой прослойки долгосрочных инвесторов, считает Коган.

Для банков инициатива может повлиять на прибыльность операций за счет роста затрат на проведение подобного тестирования, на необходимое расширение/обучение персонала, в то же время вместе с этим возрастет и лояльность клиентов, что более важно для выстраивания и укрепления с ними связей. Угроза накоплениям: на что лучше заменить вклады в валюте

С точки зрения доходов ситуация едва ли претерпит значительные изменения, поскольку в случае негативного результата тестирования у менеджеров банков будет возможность предложить пролонгировать депозит на более короткий срок и дать совет, каким образом получить необходимые знания для того, чтобы в следующий раз сдать экзамен успешно.

Помимо этого, у инвесторов, не сдавших экзамен, остается возможность вложиться в желаемый продукт небольшой суммой. В свою очередь, с высокой долей вероятности это будет означать, что клиент не пройдет и другие тесты, в частности, по категоризации инвесторов для того, чтобы получить возможность отдать свои деньги брокерам. Поэтому остальные средства он разместит в другие доступные ему активы или на депозите – наиболее понятный финансовый инструмент.

По сути, альтернативы – покупка валюта, недвижимости, драгметаллов – для большинства банковских вкладчиков таковыми и не являются в силу их специфики либо высоких барьеров, заключают эксперты.