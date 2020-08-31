МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Почти 13 миллионов клиентов российских банков на 1 апреля одновременно имели несколько типов кредитов, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ РФ.

Ранее в понедельник регулятор сообщил, что на 1 апреля текущего года число россиян, имеющих кредиты и займы, достигло 42 миллионов, из них 5,5 миллиона человек являются клиентами микрофинансовых организаций.

"На рынке банковского кредитования распространена ситуация, когда заемщик имеет более одного вида кредита – число таких заемщиков на 1 апреля 2020 г. составило 12,8 миллиона человек (на них приходится 54% долга по банковским кредитам)", — сказано в документе.

В то же время 73% заемщиков микрофинансовых организаций имели один действующий заем, подчеркивает регулятор.

При этом клиентская база как банков, так и микрофинансовых организаций постоянно обновляется. По данным ЦБ, среди заемщиков МФО на 1 апреля 2020 года 36% клиентов не имели займа полгода назад, тогда как среди заемщиков банков эта доля составила 16%. В целом полностью погасили свою задолженность, имевшуюся на 1 октября 2019 года, и не брали новых кредитов и займов 4,3 миллиона человек, а наоборот, стали заемщиками – 5,4 миллиона человек.

Самыми активными заемщиками являются россияне в возрасте от 30 до 40 лет, на которых приходится 40% всего долга, следует из данных ЦБ. При этом демографическая ситуация различается по сегментам кредитования. Например, возраст 14% клиентов МФО – менее 25 лет (9% долга). Для сравнения: в банковском сегменте доля таких заемщиков не превосходит 6% (2,5% долга). Также выделяются потребительские кредиты – количество их заемщиков старше 50 лет составляет почти треть (для сравнения в МФО – 19,4%).